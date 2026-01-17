Российские военнослужащие при зачистке позиций ВСУ нашли поставленное Западом оружие, и некоторое из него было позднее использовано в бою. Об этом журналистам рассказал командир расчёта группировки войск «Восток» с позывным Грызли.

«Начиная от автоматов М16, также попадались дробовики иностранного производства — SPAS-12, довольно популярные. Кроме того, были обнаружены противотанковые ракеты», — сказал собеседник РИА «Новости».

Позднее одно из противотанковых средств было примерено по укреплённой позиции ВСУ в районе Жовтенева Запорожской области. Один из блиндажей оказался полностью уничтожен.

Ранее боец с позывным Биткоин рассказал о необычном применении FPV-дрона «Бумеранг» в зоне проведения СВО. По его словам, их используют в том числе как «летающих замполитов» — разбрасывают на украинские позиции листовки с призывами сдаваться.