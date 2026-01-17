«Наша птичка ожила»: Кадыров показал, как дрон ликвидировал двух бойцов ВСУ под Сумами

В Сумской области бойцы отряда «Питерского» из спецназа «Ахмат» уничтожили двух бойцов ВСУ. Видео с работой нашего FPV-дрона публикует глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Они использовали беспилотник «Князь Вандал Новгородский».

«Дрон «засел» на предполагаемом пути следования врага. Как только пехота ВСУ приблизилась, наша «птичка» во мгновение «ожила» и ударила в нацистов. Операторы БПЛА из отряда «Питерского» с поразительной точностью направляют дроны по целям, нанося непоправимый урон вражеским войскам», — комментирует кадры Кадыров.