Мэр Харькова сообщил об очень серьёзных повреждениях объекта инфраструктуры

В Харькове серьёзно повреждён объект критической инфраструктуры, отвечающий за подачу населению тепла и электроэнергии. Об этом заявил мэр Игорь Терехов. По его словам, быстро провести восстановительные работы не получится. В целом энергетика города находится в тяжёлом состоянии, отметил чиновник.

«Повреждения очень значительны — и это не тот случай, когда немного починили и двинулись дальше», — написал Терехов в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Киеве сохраняются экстренные отключения электроэнергии — блэкаут продолжается уже пятый день подряд. Ограничения введены по приказу оператора системы «Укрэнерго». Вся энергосистема Украины находится в состоянии чрезвычайной ситуации, что приводит к длительным ежедневным отключениям по всей стране.