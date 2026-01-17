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Опубликовано 17 января, 14:57

Мэр Харькова сообщил об очень серьёзных повреждениях объекта инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

В Харькове серьёзно повреждён объект критической инфраструктуры, отвечающий за подачу населению тепла и электроэнергии. Об этом заявил мэр Игорь Терехов. По его словам, быстро провести восстановительные работы не получится. В целом энергетика города находится в тяжёлом состоянии, отметил чиновник.

«Повреждения очень значительны — и это не тот случай, когда немного починили и двинулись дальше», написал Терехов в телеграм-канале.

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Ранее сообщалось, что в Киеве сохраняются экстренные отключения электроэнергии — блэкаут продолжается уже пятый день подряд. Ограничения введены по приказу оператора системы «Укрэнерго». Вся энергосистема Украины находится в состоянии чрезвычайной ситуации, что приводит к длительным ежедневным отключениям по всей стране.

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Матвей Константинов
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