ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 января, 18:27

Глава Минобороны Италии признал неспособность Украины победить Россию

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Украина не сможет одержать победу над Россией. Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его слова приводит турецкий портал Clash Report.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в текущем конфликте речь не идёт о победе Украины на поле боя. По его словам, основная задача Киева — выживание государства. Крозетто добавил, что именно сохранение Украины в существующих условиях и станет для неё главным результатом происходящего конфликта.

«Украина не может и никогда не выиграет войну. Украина пытается выжить. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы она выстояла сегодня», — сказал итальянский министр.

Орбан обвинил Западную Европу в подготовке к войне с Россией
Орбан обвинил Западную Европу в подготовке к войне с Россией

Ранее Life.ru писал, что американская аналитическая компания Stratfor допустила возможность мирного урегулирования конфликта на Украине в 2026 году. Аналитики считают, что вероятность соглашения может вырасти, однако потенциальная сделка, по их оценке, будет в большей степени учитывать интересы России.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar