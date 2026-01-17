Глава Минобороны Италии признал неспособность Украины победить Россию

Украина не сможет одержать победу над Россией. Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его слова приводит турецкий портал Clash Report.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в текущем конфликте речь не идёт о победе Украины на поле боя. По его словам, основная задача Киева — выживание государства. Крозетто добавил, что именно сохранение Украины в существующих условиях и станет для неё главным результатом происходящего конфликта.

«Украина не может и никогда не выиграет войну. Украина пытается выжить. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы она выстояла сегодня», — сказал итальянский министр.

Ранее Life.ru писал, что американская аналитическая компания Stratfor допустила возможность мирного урегулирования конфликта на Украине в 2026 году. Аналитики считают, что вероятность соглашения может вырасти, однако потенциальная сделка, по их оценке, будет в большей степени учитывать интересы России.