Военнослужащий украинского батальона «Азов»* Богдан Белинов, приговорённый к 23 годам колонии, признал свою вину в убийстве женщины в Мариуполе в 2022 году. Как следует из судебных материалов, он совершил данное преступление из-за того, что потерпевшая критиковала Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом передаёт РИА «Новости».

Следственный комитет России сообщал, что Белинов в марте 2022 года находился на боевой позиции, обустроенной в одном из жилых домов Мариуполя. Увидев на улице женщину, он открыл по ней огонь из автомата, предположив, что она поддерживает специальную военную операцию и помогает военным ДНР и РФ. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. В сентябре 2025 года суд вынес ему приговор за убийство и жестокое обращение с мирными жителями.

Как отмечается в материалах дела, Белинов полностью признал вину и раскаялся. Он добавил, что женщина, заметив украинских военных, крикнула им: «Что вы тут делаете, из-за вас война идёт, уходите отсюда». Она также хотела сообщить о расположении позиций «азовцев»* российским военным и направилась в их сторону.

«Испугавшись слов женщины и понимая, что она придерживается пророссийских взглядов, содействует военнослужащим РФ, командир приказал произвести в неё выстрел на поражение», — заявил боевик.

Так же в материалах содержатся показания других украинских военных, которые утверждали, что получали приказы занимать позиции в жилых домах с мирными жителями, использовать их как «живой щит», а также расстреливать гражданских, передвигавшихся с белыми повязками.

В своей жалобе на приговор Белинов назвал наказание чрезмерно суровым, просил смягчить его, утверждая, что был вынужден выполнять приказ командира для сохранения собственной жизни и не испытывал к потерпевшей идеологической ненависти. Однако в декабре 2025 года российский суд оставил его ходатайство без удовлетворения.

Ранее Life.ru писал, что украинское командование запретило своим военным забирать тела погибших сослуживцев в районе Гуляйполя Запорожской области, несмотря на предоставленный для этого коридор. При этом, как утверждает попавший в плен боец ВСУ, Армия России предлагала украинской стороне забрать погибших после отступления. Военнослужащий прямо указал, что приказ из руководства был категоричным, и забирать убитых сослуживцев не разрешили.

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