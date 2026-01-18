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Опубликовано 18 января, 08:42

Без электроснабжения в Запорожской области остаются 386 населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

В Запорожской области 213 000 абонентов и 386 населённых пунктов остаются без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

«Практически восстановлено электроснабжение городского округа Мелитополь, без напряжения пока остаются районы Юровка, Авиагородок и Новый Мелитополь, работы продолжаются», — написал он.

Электроснабжение уже восстановлено в Акимовском, Веселовском и частично в Бердянском муниципальных округах. Для обеспечения безопасности при перебоях с электричеством было принято решение остановить работу лифтов в многоквартирных домах. После завершения ремонтных работ подъемные механизмы вновь заработают.

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Ранее сообщалось о частичном восстановлении электроснабжения, нарушенного в результате атаки со стороны ВСУ. Уже удалось восстановить подачу электричества в Веселовском, Токмакском, Михайловском и частично в Мелитопольском муниципальных округах. Работы по восстановлению продолжаются.

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Милена Скрипальщикова
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