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Опубликовано 18 января, 03:53

Расчёты «Гвоздик» ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области расчёты САУ «Гвоздика» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Расчёты «Гвоздик» ликвидировали пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки «Восток» нанесли удар по пунктам управления БПЛА противника, оборудованным в лесополосах на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что группировка войск «Восток» за сутки уничтожила три станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками. А Южная группировка поразила шесть пунктов дислокации и 36 блиндажей ВСУ. Кроме того, российские военные ликвидировали восемь антенн связи противника, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, шесть пунктов управления и семь антенн БПЛА.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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