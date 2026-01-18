В Запорожской области расчёты САУ «Гвоздика» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Расчёты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» группировки «Восток» нанесли удар по пунктам управления БПЛА противника, оборудованным в лесополосах на территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что группировка войск «Восток» за сутки уничтожила три станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками. А Южная группировка поразила шесть пунктов дислокации и 36 блиндажей ВСУ. Кроме того, российские военные ликвидировали восемь антенн связи противника, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, шесть пунктов управления и семь антенн БПЛА.