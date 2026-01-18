Расчёты беспилотника Supercam S350 30-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» навели систему ТОС-1А «Солнцепёк», в результате чего была уничтожена живая сила и опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник обнаружил цель, обеспечил наведение тяжёлой огневой системы ТОС-1А «Солнцепёк» и зафиксировал результаты удара. По данным ведомства, удар был нанесён по укреплённому району и скоплению живой силы ВСУ. Подразделения беспилотных систем ведут непрерывную воздушную разведку вдоль линии боевого соприкосновения, выявляя перемещения групп противника ночью и днём.

Ранее Life.ru писал, что Южная группировка войск уничтожила шесть пунктов дислокации и 36 блиндажей Вооружённых сил Украины за сутки. Кроме того, российские военные ликвидировали восемь антенн связи противника, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, шесть пунктов управления и семь антенн БПЛА.