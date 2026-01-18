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Опубликовано 18 января, 03:36

Расчёт БПЛА навёл «Солнцепёк» на скопление ВСУ на Красноармейском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Расчёты беспилотника Supercam S350 30-й гвардейской мотострелковой бригады группировки «Центр» навели систему ТОС-1А «Солнцепёк», в результате чего была уничтожена живая сила и опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник обнаружил цель, обеспечил наведение тяжёлой огневой системы ТОС-1А «Солнцепёк» и зафиксировал результаты удара. По данным ведомства, удар был нанесён по укреплённому району и скоплению живой силы ВСУ. Подразделения беспилотных систем ведут непрерывную воздушную разведку вдоль линии боевого соприкосновения, выявляя перемещения групп противника ночью и днём.

Группировка войск «Восток» уничтожила 10 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки
Группировка войск «Восток» уничтожила 10 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

Ранее Life.ru писал, что Южная группировка войск уничтожила шесть пунктов дислокации и 36 блиндажей Вооружённых сил Украины за сутки. Кроме того, российские военные ликвидировали восемь антенн связи противника, терминал Starlink, наземный робототехнический комплекс, шесть пунктов управления и семь антенн БПЛА.

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Тимур Хингеев
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