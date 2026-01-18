Журналист и кандидат исторических наук Сергей Латышев, анализируя текущие события, поддержал мнение о скором исчезновении Владимира Зеленского, которое ранее озвучивал филосов Александр Дугин. Мнение эксперта приводит «Царьград».

Он отметил, что Европе удалось собрать финансирование для Киева, которого хватит примерно на полтора года вооружённого сопротивления.

При этом Латышев подчеркнул, что Россия выполнит свою минимальную программу — вернёт Донбасс и обеспечит сухопутный коридор в Крым. По его словам, Зеленский, который ранее устраивал западных кураторов, теперь запутался в собственных провокациях и серьёзно мешает мировым сильным мира сего. Он предположил, что Зеленский уйдёт с поста, а возможно, даже погибнет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поручил Раде разработать законопроект, который бы предусматривал проведение выборов в период действия военного положения. Это предложение предусматривает проведение избирательной кампании по сокращённой процедуре, аналогичной выборам президента в досрочном порядке, с общим лимитом времени на всю организацию не более шестидесяти суток.