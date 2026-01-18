Белорусских монахинь в Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

В Швеции вспыхнул скандал вокруг рождественских мероприятий с участием сестер из белорусского Свято-Елисаветинского монастыря. Как пишет The Telegraph, их обвинили в шпионаже в пользу России и участии в «пропагандистской войне».

В публикации утверждается, что «сёстры из печально известного белорусского женского монастыря» якобы имеют связи с российской разведкой. Издание называет их «монахинями-шпионками» и связывает их визиты с политическим влиянием.

Сестёр пригласили на мероприятие церковного прихода в пригороде Стокгольма Теби. Настоятель Майкл Ореймо заявил, что обвинения не подтверждены фактами и серьёзных доказательств СМИ не приводили. После этого викарий подвергся резкой критике. The Telegraph напоминает, что ещё в конце ноября 2025 года Шведская церковь рекомендовала приходам не приглашать сестёр монастыря, заявив о якобы их тесных контактах с российской разведкой.

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