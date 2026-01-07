Швеция готова передать Украине истребители Gripen при мирном урегулировании

Швеция готова внести вклад в международные усилия на Украине в случае достижения мирного урегулирования, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи «коалиции желающих» в Париже. По его словам, королевство может предоставить истребители Gripen для воздушного наблюдения, а также участвовать в разминировании акватории Чёрного моря.

Политик также подтвердил, что Швеция продолжит программу подготовки украинских военнослужащих. При этом он отметил, что у участников коалиции остаётся немало неясных вопросов, и ближайшие недели станут решающими для прояснения ситуации и дальнейшего прогресса.

«Швеция заявила, что готова внести свой вклад как в воздушное наблюдение с помощью самолётов Gripen как одна из стран, предоставляющих возможности в воздухе, так и в разминирование в Чёрном море», — цитирует Кристерссон агентство TT.