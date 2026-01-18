В Сумах почти все объекты водоканала остались без света

Основные объекты городского водоканала в Сумах полностью лишены электроснабжения. Об этом информировало местное коммунальное предприятие «Горводоканал» в своём официальном телеграм-канале.

«В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15:00 обесточено большинство объектов КП «Горводоканал», — сказано в тексте.

В ведомстве пояснили, что полноценное водоснабжение удастся возобновить исключительно после завершения работ энергетиков по устранению аварии. Как сообщается, специалисты уже приступили к работе по ликвидации последствий произошедшего серьёзного сбоя в энергосистеме.