В Сумах почти все объекты водоканала остались без света
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Основные объекты городского водоканала в Сумах полностью лишены электроснабжения. Об этом информировало местное коммунальное предприятие «Горводоканал» в своём официальном телеграм-канале.
«В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15:00 обесточено большинство объектов КП «Горводоканал», — сказано в тексте.
В ведомстве пояснили, что полноценное водоснабжение удастся возобновить исключительно после завершения работ энергетиков по устранению аварии. Как сообщается, специалисты уже приступили к работе по ликвидации последствий произошедшего серьёзного сбоя в энергосистеме.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, объяснив это необходимостью усилить координацию между всеми службами в Киеве, регионах и общинах на фоне масштабных перебоев со светом и отоплением. Решение было принято на фоне углубляющегося энергетического кризиса, обсуждений возможного отселения жителей из части домов в Киеве и публичных разногласий между центральной властью и мэрией столицы.
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