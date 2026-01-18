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Опубликовано 18 января, 15:43

В Сумах почти все объекты водоканала остались без света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VladKK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VladKK

Основные объекты городского водоканала в Сумах полностью лишены электроснабжения. Об этом информировало местное коммунальное предприятие «Горводоканал» в своём официальном телеграм-канале.

«В связи с перебоями в электроснабжении сегодня, 18 января, с 15:00 обесточено большинство объектов КП «Горводоканал», — сказано в тексте.

В ведомстве пояснили, что полноценное водоснабжение удастся возобновить исключительно после завершения работ энергетиков по устранению аварии. Как сообщается, специалисты уже приступили к работе по ликвидации последствий произошедшего серьёзного сбоя в энергосистеме.

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Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе, объяснив это необходимостью усилить координацию между всеми службами в Киеве, регионах и общинах на фоне масштабных перебоев со светом и отоплением. Решение было принято на фоне углубляющегося энергетического кризиса, обсуждений возможного отселения жителей из части домов в Киеве и публичных разногласий между центральной властью и мэрией столицы.

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Вероника Бакумченко
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