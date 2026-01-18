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Опубликовано 18 января, 20:25

Полковник Макгрегор уверен, что Россия не желает уничтожения Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Россия добивается нейтрального статуса Украины и не рассматривает её уничтожение как цель. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала «Deep Dive».

«Русские не заинтересованы в уничтожении Украины и никогда не были. Чего они хотят, так это окончания конфликта. Они хотели бы видеть Украину в качестве государства, которое имеет нейтральный статус и не враждебно по отношению к России», — утверждает Макгрегор. Бывший военный подчеркнул, что эти условия не принимаются из-за коррупции.

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Ранее Life.ru писал, что подписание отдельного двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Соединёнными Штатами и Украиной столкнулось со значительными трудностями. Украинские официальные лица выражают надежду, что общие положения документа удастся согласовать в ближайшее время. Подписание может состояться в Вашингтоне вскоре после завершения Всемирного экономического форума в Давосе.

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Тимур Хингеев
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