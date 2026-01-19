Сальдо: Жители Херсона посещают Карантинный остров, несмотря на блокпост ВСУ

Несмотря на установленный украинскими военными контрольно-пропускной пункт, жители Херсона продолжают посещать Карантинный остров. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Как заявил губернатор, попасть на остров сейчас можно по автомобильному и железнодорожному мостам. Автодорожный мост повреждён, движение по нему затруднено, но возможно.

«Там стоит блокпост, людей туда не пускают гражданских. Но гражданские люди всё равно сняли, разрушили заграждение на оставшемся железнодорожном мосту и сообщаются с островом», — пояснил Сальдо.

Он подчеркнул, что на данный момент на острове осталось не более двухсот мирных жителей. При этом там размещается значительное количество боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые используют для дислокации здания местных школ.

«Они занимают школы и там располагают свои наблюдательные пункты, расчёты БПЛА, миномётные группы. И с территории острова они ведут обстрел всех других районов города, при этом преподнося своему населению так, что это делают не они», — заключил Сальдо.