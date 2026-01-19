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Регион
Опубликовано 19 января, 10:22

Русский инженер-шпион сядет на 13 лет за передачу военных секретов шведской разведке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Суд подтвердил приговор инженеру-конструктору оборонно-промышленного комплекса Михаилу Взводнову, назначив ему 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Швеции. Решение оставлено без изменений апелляционным судом Санкт-Петербурга, сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, Взводнов имел вид на жительство в Финляндии и состоял в контакте с шведской разведкой (MUST), выполняя задания по сбору сведений военно-технического характера. Сотрудники шведских спецслужб пытались получить информацию о вооружении и технике, используемой Вооружёнными силами РФ, в том числе в ходе спецоперации.

Россиянин несколько раз приезжал из Финляндии в Россию, где собирал секретные данные и хранил их в своём загородном доме, чтобы передать через тайниковые закладки. Весной 2023 года Взводнов был задержан с поличным при проведении очередной операции.

Ему также назначен штраф в 250 тысяч рублей и год ограничения свободы после отбытия срока. Следствие возбудило уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ).

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Андрей Бражников
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