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22 мая, 10:32

Под грифом "Секретно": Москвичу грозит пожизненное за госизмену

Суд в Москве арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца — до 20 июля — гражданина России Взводнова М.Н. по делу о государственной измене.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Взводнову М.Н., подозреваемому по ст. 275 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказали журналистам в инстанции.

Детали уголовного дела там раскрывать не стали, так как оно рассматривается под грифом "Секретно". В случае признания виновным фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Песков: В Кремле видели обращение коллег задержанного за госизмену учёного

Песков: В Кремле видели обращение коллег задержанного за госизмену учёного

Ранее по подозрению в госизмене был задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев. Поводом для дела стала его статья в иранском журнале. Коллеги учёного написали письмо с просьбой защитить специалиста и других арестованных аэродинамиков.

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Андрей Бражников
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