Под грифом "Секретно": Москвичу грозит пожизненное за госизмену
Суд в Москве арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца — до 20 июля — гражданина России Взводнова М.Н. по делу о государственной измене.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Взводнову М.Н., подозреваемому по ст. 275 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказали журналистам в инстанции.
Детали уголовного дела там раскрывать не стали, так как оно рассматривается под грифом "Секретно". В случае признания виновным фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее по подозрению в госизмене был задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев. Поводом для дела стала его статья в иранском журнале. Коллеги учёного написали письмо с просьбой защитить специалиста и других арестованных аэродинамиков.
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