Под грифом "Секретно": Москвичу грозит пожизненное за госизмену

Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца — до 20 июля — гражданина России Взводнова М.Н. по делу о государственной измене.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал Взводнову М.Н., подозреваемому по ст. 275 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей", — сказали журналистам в инстанции.

Детали уголовного дела там раскрывать не стали, так как оно рассматривается под грифом "Секретно". В случае признания виновным фигуранту грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.