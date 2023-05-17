Песков: В Кремле видели обращение коллег задержанного за госизмену учёного

В Кремле видели обращение коллег задержанного по подозрению в госизмене новосибирского учёного Валерия Звегинцева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал комментировать это, отметив, что вопрос о его вине закроет суд.

"Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьёзное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", — сказал он.