Песков: В Кремле видели обращение коллег задержанного за госизмену учёного
В Кремле видели обращение коллег задержанного по подозрению в госизмене новосибирского учёного Валерия Звегинцева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не стал комментировать это, отметив, что вопрос о его вине закроет суд.
"Мы, действительно, видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьёзное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях", — сказал он.
Напомним, по подозрению в государственной измене был задержан главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерий Звегинцев. Поводом для дела стала его статья в иранском журнале. Коллеги учёного написали письмо с просьбой защитить специалиста и других арестованных аэродинамиков.
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