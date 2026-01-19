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Опубликовано 19 января, 10:52

Россиянам предложили альтернативу ипотеке

Депутат Аксёненко: Соцнаём и стройсберкассы можно рассматривать как альтернативу ипотеке

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Если российские банки не сделают семейную ипотеку доступной для граждан, необходимо активно развивать альтернативные программы, такие как жильё социального найма и стройсберкассы, уверен заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко. По его словам, сегодня плюсы от ипотеки получают только банки.

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«Я искренне надеюсь на то, что всеми ведомствами и структурами наконец-то будут услышаны слова президента нашей страны Владимира Путина о том, что семейные программы ипотеки должны помогать родителям и подстёгивать демографию, а не губить её», — отметил парламентарий.

Он призвал «поумерить аппетиты» банков и развернуться к людям, иначе строительная отрасль начнёт работать вхолостую из-за отсутствия покупателей. Собеседник «Газеты.ru» напомнил, что жильё социального найма предоставляется нуждающимся в пользование по договору с государством, а стройсберкассы работают по принципу «сначала копишь — потом берёшь льготный кредит», что может стать реальной альтернативой классической ипотеке.

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Ранее в Госдуме рассказали об изменении в 2026 году правил выдачи семейной ипотеки. Так, с 1 февраля 2026 года условия предоставления семейной ипотеки по ставке 6% будут изменены. Основным нововведением станет принцип «одна семья — один льготный кредит».

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Борис Эльфанд
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