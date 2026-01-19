Украинское общество со временем становится всё более разобщённым, а дистанция между военными и гражданским населением увеличивается. Как пишет испанская газета Pais, одной из ключевых причин этого является растущая усталость граждан от продолжающегося конфликта.

«Страна становится всё менее объединённой, с годами изменения становятся значительными. Это усталость ...», — приводит издание слова украинского лейтенанта Марии Аны.

«Мы живём во всё более разделённых мирах», — заявил другой украинский военный с позывным Механ.

Ранее Виктор Медведчук представил радикальное видение будущего Украины. Он заявил, что единственной возможностью для её восстановления может стать установление внешнего управления под эгидой ООН. Политик предложил конкретный сценарий: создание временной международной администрации, которая возьмёт на себя восстановление конституционного порядка и организацию свободных выборов.