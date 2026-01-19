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Опубликовано 19 января, 08:57

Pais отметила разрыв между военными и гражданскими на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IMG Stock Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IMG Stock Studio

Украинское общество со временем становится всё более разобщённым, а дистанция между военными и гражданским населением увеличивается. Как пишет испанская газета Pais, одной из ключевых причин этого является растущая усталость граждан от продолжающегося конфликта.

«Страна становится всё менее объединённой, с годами изменения становятся значительными. Это усталость ...», — приводит издание слова украинского лейтенанта Марии Аны.

«Мы живём во всё более разделённых мирах», — заявил другой украинский военный с позывным Механ.

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Наталья Афонина
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