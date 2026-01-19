Участник программы «Время героев» Шуваев стал замом иркутского губернатора

Герой России, кавалер трёх орденов Мужества, участник программы «Время героев» Александр Шуваев утверждён в должности заместителя губернатора Иркутской области. Военнослужащий был участником второго потока программы летом 2025 года.

«Наша цель – системно усилить социальную поддержку семей участников СВО, включая доступную медицинскую помощь, а также расширить программы трудоустройства и жилищной поддержки. Каждое решение будет направлено на то, чтобы семьи получали комплексную, своевременную и быструю помощь», — рассказал Шуваев после свого назначения.

Наставником Александра в рамках обучения выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Чиновник назвал большой честью для региона предстоящую работу военного в новой должности. Он отметил, что Шуваев обладает не только необходимыми знаниями и навыками, но и прекрасными человеческими качествами. Александр Михайлович родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. За боевые заслуги удостоен звания Герой Российской Федерации, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

Ранее сообщалось, что более 70 участников программы «Время героев» заняли новые должности. Так, Герой России Сергей Карасев стал на днях заместителем главы городского округа Самара. Карасев рассказал, что его приоритетной задачей вместе с командой будет налаживание диалога с жителями, защита их прав и достижение конкретных результатов, таких как улучшение городской инфраструктуры и прозрачность решений.