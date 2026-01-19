Реальную помощь в восстановлении Украины после завершения СВО могут оказать Россия и Белоруссия, тогда как Запад просто оставит Незалежную самостоятельно решать свои проблемы. Об этом в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым в Минске заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я украинцам всегда намекаю: никто, кроме нас, им не поможет в послевоенное время», — подчеркнул президент республики.

По мнению Лукашенко, Запад забудет об Украине, как только США переключат внимание на другие горячие точки, например, Иран, Йемен или Тайвань. Он призвал задуматься о будущем уже сейчас. Белорусский лидер подчеркнул, что процесс мирного урегулирования сложен, но необходимо делать шаги навстречу друг другу, и все постепенно начинают это понимать.

Лукашенко считает, что ситуация на Украине сейчас как никогда близка к заключению мира. По его мнению, лидеры стран сумеют разобраться с конфликтом, и возможность подписания мирного соглашения очень высока.