В Госдуме раскрыли значение приглашения Путина в Совет мира по Газе

Факт приглашения президента России Владимира Путина в Совет мира по сектору Газа, созданный американским лидером Дональдом Трампом, указывает на признание со стороны США значимой роли РФ в построении новой архитектуры глобальной безопасности, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Даже сам факт приглашения Путина в данный формат, предложенный Трампом, позитивен. Он говорит об уважении к российскому лидеру, о том, что ему отводится большая роль в урегулировании конфликта в Газе», — отметил парламентарий.

По его мнению, предложение Вашингтона отражает изменившийся подход к Москве, которую рассматривают в качестве партнёра по ряду ключевых международных вопросов. Конечно, окончательное решение об участии в данном формате остаётся за президентом РФ, однако сама инициатива уже говорит о позитивной динамике.

«США сейчас видят в России если не союзника, то, по крайней мере, партнёра в решении вопроса мирного урегулирования, в обеспечении безопасности», — заключил собеседник «Ленты.ру».