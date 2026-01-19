В Госдуме раскрыли значение приглашения Путина в Совет мира по Газе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Факт приглашения президента России Владимира Путина в Совет мира по сектору Газа, созданный американским лидером Дональдом Трампом, указывает на признание со стороны США значимой роли РФ в построении новой архитектуры глобальной безопасности, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.
«Даже сам факт приглашения Путина в данный формат, предложенный Трампом, позитивен. Он говорит об уважении к российскому лидеру, о том, что ему отводится большая роль в урегулировании конфликта в Газе», — отметил парламентарий.
По его мнению, предложение Вашингтона отражает изменившийся подход к Москве, которую рассматривают в качестве партнёра по ряду ключевых международных вопросов. Конечно, окончательное решение об участии в данном формате остаётся за президентом РФ, однако сама инициатива уже говорит о позитивной динамике.
«США сейчас видят в России если не союзника, то, по крайней мере, партнёра в решении вопроса мирного урегулирования, в обеспечении безопасности», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании «самого величайшего» Совета мира по сектору Газа. Примечательно, что США рассматривают Совет мира в качестве замены ООН. Туда уже пригласили ряд мировых лидеров.
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