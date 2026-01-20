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Регион
Опубликовано 20 января, 08:05
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Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по целям на Украине

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский отчитался о ситуации на Украине после ударов ВС РФ по объектам ВСУ. По его словам, самая сложная ситуация складывается в Киеве.

«Наиболее сложная ситуация пока в Киеве, значительное количество жилых домов без отопления», — сказал Зеленский 20 января.

Он добавил, что под удар также подпали Киевская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская, Полтавская и подконтрольная Киеву часть Запорожской области. По данным издания «Страна», прилёты также фиксировались в Ровенской области, но Зеленский об этом промолчал.

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Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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