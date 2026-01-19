Лукашенко призвал Киев как можно скорее остановить гибель людей

Украине необходимо срочно прекратить гибель людей в ходе конфликта, а не зацикливаться на территориальных вопросах. Об этом он сказал во время встречи с губернатором Кировской области России Александром Соколовым в Минске.

«С войной мы разберёмся, я думаю. Как никогда, есть такая возможность. Как бы там украинцы сегодня ни артачились, всё равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что украинцам следует перестать ставить территориальный вопрос во главу угла. Он признал, что отказ от части регионов — болезненное решение для любой страны, но люди сами разберутся, где им жить. Украина должна исходить из такой позиции, а не терять тысячи жизней ежедневно, подытожил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что реальную помощь в восстановлении Украины после завершения СВО смогут оказать только Россия и Белоруссия. Он не без оснований полагает, что на Западе, и в частности в США, забудут о Киеве, переключив внимание на другие кризисы — в Иране, Йемене или вокруг Тайваня. Белорусский лидер призвал украинцев задуматься об этом будущем уже сейчас, отметив, что никто кроме русских и белорусов не станет им помогать оправиться от конфликта.