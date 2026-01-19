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Опубликовано 19 января, 16:46

Военкор Поддубный заявил, что Путин превосходно информирован о ходе СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обладает превосходной информированностью о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом военкор Евгений Поддубный заявил в интервью актёру Вячеславу Манучарову в выпуске программы «Эмпатия Манучи» на RuTube.

«Огромное заблуждение — полагать, что наш президент плохо информирован. Владимир Владимирович информирован превосходно», — сказал он.

Также военкор выразил мнение о нежизнеспособности «государства анти-Россия», которое, по его оценке, было создано из Украины. Эти заявления сделаны в контексте личных наблюдений Поддубного на фронте.

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Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров доложил Владимиру Путину, что в 2025 году в боевых условиях в зоне СВО были испытаны более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Он также отметил, что такой боевой опыт напрямую повышает спрос на российское вооружение на экспорт.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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