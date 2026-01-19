Системы ПВО за четыре часа уничтожили 4 дрона ВСУ над двумя регионами России

Российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над двумя регионами РФ. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.

«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: три БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. 29 БПЛА ликвидировали над Саратовской областью, 25 — над Воронежской областью. По три беспилотника уничтожили над Брянской и Тамбовской областями. Ещё один дрон перехватили над Курской областью.