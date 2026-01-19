В Госдуму внесли законопроект для защиты от «эффекта Долиной»

Депутат Михаил Делягин внёс в Госдуму законопроект, призванный ограничить возможности для признания сделок с недвижимостью недействительными. Инициатива направлена на защиту граждан от ситуации, известной как «эффект Долиной», когда продавец пытается через суд вернуть себе проданное жильё.

Проект предлагает изменить статью 179 Гражданского кодекса РФ о сделках, заключённых под влиянием обмана или угроз. Согласно поправке, бремя доказывания того, что покупатель знал о мошенничестве, ляжет на продавца. Это должно предотвратить практику, когда формальные основания используются для «отъема» уже проданной недвижимости.