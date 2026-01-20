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Опубликовано 20 января, 05:36
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Insider UA заявил о первом ударе новой российской ракетой «Искандер-И» по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Российские Вооружённые силы впервые применили по территории Украины новую баллистическую ракету «Искандер-И», утверждает украинский телеграм-канал Insider UA.

По сведениям источника, целью нового боеприпаса стала Винницкая область. Дальность полёта ракеты «Искандер-И», как отмечается, составляет до 1000 километров. Официальной информации, впрочем, по применению нового оружия нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что этой ночью в разных районах Киева на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов. В военной администрации рассказали, что на месте прилётов в Днепровском районе было зафиксировано возгорание.

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