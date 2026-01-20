Politico: Трамп не запланировал личную встречу с Зеленским в Давосе

Белый дом не стал назначать двустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

При этом Трамп планирует принять участие в заседании так называемой «коалиции желающих», где будет обсуждаться вопрос гарантий безопасности для Украины. Источники издания уточняют, что формат мероприятия не предусматривает отдельной личной встречи с украинским президентом.

Собеседники Politico отмечают, что Зеленский заинтересован именно в прямом контакте с Трампом и активно ищет такую возможность. По словам одного из экспертов, украинский лидер считает личный диалог с американским президентом стратегически важным: «Зеленский готов встречаться с Трампом при любой возможности, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если американский президент сам с ним не общается, то это будут делать другие».