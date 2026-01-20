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Опубликовано 20 января, 05:52

Politico: Трамп не запланировал личную встречу с Зеленским в Давосе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Белый дом не стал назначать двустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

При этом Трамп планирует принять участие в заседании так называемой «коалиции желающих», где будет обсуждаться вопрос гарантий безопасности для Украины. Источники издания уточняют, что формат мероприятия не предусматривает отдельной личной встречи с украинским президентом.

Собеседники Politico отмечают, что Зеленский заинтересован именно в прямом контакте с Трампом и активно ищет такую возможность. По словам одного из экспертов, украинский лидер считает личный диалог с американским президентом стратегически важным: «Зеленский готов встречаться с Трампом при любой возможности, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если американский президент сам с ним не общается, то это будут делать другие».

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Программа форума в Давосе под лозунгом «Дух диалога» пройдёт с 19 по 23 января, а участие в нём подтвердил, в частности, президент США Дональд Трамп. Сейчас лидеры Евросоюза планируют обсуждать с ним судьбу Гренландии, а не Украины, как планировалось ранее. Но киевские власти не теряют надежду провести с хозяином Белого дома переговоры о гарантиях безопасности на полях форума. Сам же Трамп хочет на форуме утвердить устав нового Совета мира по Газе.

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Андрей Бражников
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