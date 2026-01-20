Целая штурмовая группа ВСУ была обречена на гибель из-за действий собственного командования в Запорожской области. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, командование отправило группу в направлении села Приморское, а затем за её спинами подорвало мост через реку Конка. Это действие полностью отрезало военнослужащим путь к отступлению.

«В итоге штурмовые подразделения противника фактически оказались обречены на смерть», — сказал Рогов. Он

Он подчеркнул особый цинизм командования ВСУ, отметив, что у военных не было шансов спастись или эвакуировать раненых.

Ранее Life.ru рассказывал, что три украинских беспилотника нанесли удар по школе в Запорожской области, где на тот момент проходили занятия. Губернатор Балицкий назвал это вопиющим актом террора и нарушением всех норм международного гуманитарного права.