Российские хакеры вывели из строя критически важное программное обеспечение Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, хакерская команда Berkut RF сломала сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита». Первая представляет собой ключевое приложение для управления артиллерией, которое активно используется ВСУ для координации ударов. Программа предоставляет детальные карты, данные спутников и точные координаты для стрельбы, связывая между собой подразделения.

«Трембита» также является важным элементом государственной IT-инфраструктуры Украины, предназначенным для взаимодействия властей с гражданами и бизнесом. В результате атаки обе системы не функционируют уже почти неделю, что, по данным источника, полностью парализовало взаимодействие между украинскими подразделениями.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнослужащие в Запорожской области проводят испытания для новых дронов и обучают пилотов. Эти территории командование ВСУ использует в качестве полигона для новобранцев, что иногда создаёт угрозу мирному населению.