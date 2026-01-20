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Опубликовано 20 января, 06:18

Хакеры из Berkut RF сломали ключевое военное ПО Украины и «ослепили» артиллерию ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Российские хакеры вывели из строя критически важное программное обеспечение Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, хакерская команда Berkut RF сломала сайты украинских систем «Кропива» и «Трембита». Первая представляет собой ключевое приложение для управления артиллерией, которое активно используется ВСУ для координации ударов. Программа предоставляет детальные карты, данные спутников и точные координаты для стрельбы, связывая между собой подразделения.

«Трембита» также является важным элементом государственной IT-инфраструктуры Украины, предназначенным для взаимодействия властей с гражданами и бизнесом. В результате атаки обе системы не функционируют уже почти неделю, что, по данным источника, полностью парализовало взаимодействие между украинскими подразделениями.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские военнослужащие в Запорожской области проводят испытания для новых дронов и обучают пилотов. Эти территории командование ВСУ использует в качестве полигона для новобранцев, что иногда создаёт угрозу мирному населению.

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