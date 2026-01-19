Украинские подразделения БПЛА используют Запорожскую область для апробации новых дронов и обучения пилотов. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют данную территорию как полигон для тренировок. Здесь проводится обучение молодых пилотов и апробация различных типов беспилотников.

«Они здесь присутствуют, и это заметно, у них проводится здесь непосредственно обучение. Они проводят апробацию своих беспилотных летательных аппаратов. Грубо говоря, используют территорию как полигон для натаскивания молодых бойцов, обучения их применять различного типа беспилотники», — сообщили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки поразили 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты в воздухе 11 БПЛА самолётного типа и 48 тяжёлых боевых квадрокоптеров. В свою очередь, представитель пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев отметил, что в их операционной зоне подразделения беспилотных комплексов за тот же период поразили 35 блиндажей и укрытий, где находились украинские военные.