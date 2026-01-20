Российские войска нанесли удар по командному пункту украинской пограничной заставы в селе Стецковка Сумской области, сообщает группировка войск «Север» через страницу в соцсетях «Северный ветер».

Из доклада «Бесстрашных» следует, что наши штурмовые подразделения продолжают продвижение вглубь региона, поддерживаемые авиацией, артиллерией и комплексами «Герань». Противник оказывает ожесточённое сопротивление и пытается удерживать рубежи, вводя резервы.

«Комплексным огневым поражением в Стецковке уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы 15 мобильного подразделения «Стальная граница» ГПСУ. Есть потери среди офицерского состава. Уничтожено несколько единиц техники», — отмечает группировка «Север».

Продвижение российских войск на Сумском направлении продолжается, сопровождаясь активной поддержкой авиации и артиллерийских расчётов.

Тем временем ВСУ работают над созданием вдоль всей линии боевого соприкосновения 50-километровой «киллзоны», в которой планируется активное уничтожение целей с помощью беспилотников.