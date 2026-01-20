Массированный удар в ответ на террор: Как высокоточное оружие России «выключило» военную промышленность Украины

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооружённые Силы РФ нанесли массированный удар. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Минобороры.

Для поражения целей применялось высокоточное оружие большой дальности, запущенное с наземных платформ и самолётов, а также группировка ударных дронов. Огонь был сосредоточен на объектах, связанных с функционированием украинской военной машины: заводах оборонной промышленности, узлах энергосистемы и транспортной инфраструктуры, складах с боеприпасами и производствах, выпускающих беспилотники дальнего радиуса действия.

Министерство обороны РФ сообщает, что удар достиг всех запланированных целей. Поставленные задачи выполнены в полном объеме.