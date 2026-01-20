Украина сегодня находится в крайне сложном положении — как на фронте, так и в политическом плане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ситуация для украинской стороны тяжёлая не только на линии боевых действий, но и внутри страны: политическая жизнь в Киеве, отметил Лавров, всё больше погружается в коррупционные скандалы, которые затмевают остальные процессы. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

Даже на Западе признают, что Украина оказалась в наиболее тяжёлом положении за всё время СВО на фоне ударов ВС РФ. Как писала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, текущую ситуацию можно откровенно назвать самой сложной с начала конфликта — зима традиционно играет на стороне российской армии. Последние удары Вооружённых сил РФ по инфраструктуре на подконтрольных Киеву территориях создали максимальные сложности для проведения восстановительных работ.