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Опубликовано 20 января, 09:23

Лавров: Украина находится в крайне плохом положении как на фронте, так и в политике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украина сегодня находится в крайне сложном положении — как на фронте, так и в политическом плане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, ситуация для украинской стороны тяжёлая не только на линии боевых действий, но и внутри страны: политическая жизнь в Киеве, отметил Лавров, всё больше погружается в коррупционные скандалы, которые затмевают остальные процессы. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.

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Даже на Западе признают, что Украина оказалась в наиболее тяжёлом положении за всё время СВО на фоне ударов ВС РФ. Как писала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, текущую ситуацию можно откровенно назвать самой сложной с начала конфликта — зима традиционно играет на стороне российской армии. Последние удары Вооружённых сил РФ по инфраструктуре на подконтрольных Киеву территориях создали максимальные сложности для проведения восстановительных работ.

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Николь Вербер
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