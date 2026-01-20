Силы ПВО с начала СВО уничтожили более 110 тысяч дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны с начала специальной военной операции уничтожили свыше 110 тысяч украинских беспилотников. Такие данные приводятся в сводке Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за весь период СВО были ликвидированы 670 самолётов и 283 вертолёта, 110 154 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 224 танка и других боевых бронированных машин, 1 644 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 701 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 52 351 единица специальной военной автомобильной техники.

Кстати, только за ночь силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. С 23:00 мск 19 января до 7:00 мск 20 января дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 БПЛА самолётного типа. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью и Республикой Крым — по девять. Ещё три беспилотника уничтожили над Воронежской областью.