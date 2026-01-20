Организуемый Трампом Совет мира сравнили с закрытым элитарным клубом

Совет мира, инициируемый президентом США Дональдом Трампом, напоминает закрытый элитарный клуб с высокой ценой участия и призван заменить утратившую эффективность ООН. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Трамп прямо сейчас занимается строительством новой системы международной безопасности. Его Совет мира явно призван заменить ООН, которая давно уже не справляется с выполнением возложенных на неё функций», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, американский лидер, будучи в первую очередь бизнесменом, формирует сообщество, в котором стоимость членства уже оценивается в миллиард долларов. Положительным аспектом эксперт назвал приглашение в этот клуб России и Белоруссии на правах равных партнёров.

Однако у России есть потенциал для выдвижения собственных инициатив с более широким составом учредителей, включающим Китай, Индию и Бразилию. Депутат ГД РФ уверен, что наша страна должна быть не просто приглашённой стороной, а одним из ключевых инициаторов подобных глобальных форматов.