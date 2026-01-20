В Киеве объявлена вторая воздушная тревога из-за надвигающейся «скоростной цели»

В Киеве 20 января была объявлена вторая воздушная тревога подряд практически сразу после отмены предыдущей. Как сообщили в Вооружённых силах Украины, в сторону города движется «скоростная цель». Обычно такое обозначение используется для баллистических ракет или иных высокоскоростных объектов.

Первый сигнал тревоги был отменён, но в течение минуты после этого сирены вновь завыли, предупреждая об очередной угрозе. Официальной информации о возможных взрывах или результатах работы ПВО пока не поступало.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января Киев и ряд областей Украины подверглись масштабной атаке. В результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры левый берег столицы полностью обесточен. Информацию уже подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Удар был нацелен на ключевые энергообъекты. Как сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, были атакованы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, а также Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.