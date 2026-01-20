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Опубликовано 20 января, 12:43

Бойцы СВО получили сотни универсальных роботов «Импульс»

Обложка © Telegram / Народный фронт

Обложка © Telegram / Народный фронт

Российские инженеры при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс «Импульс». Подразделения на СВО получили сотни таких роботов для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, обустройства блиндажей и окопов, а также для размещения вооружения, сообщает пресс-служба организации.

Презентация комплекса «Импульс». Видео © Telegram / Народный фронт

Комплекс способен нести на себе 500 кг полезной нагрузки и буксировать прицеп или автомобиль весом до 1,5 тонн. Он предназначен для доставки грузов, транспортировки вооружения и инженерных работ. Разработчики говорят, что основная мысль создания такой машины заключена в сохранении человеческой жизни.

«Импульс» поддерживает дистанционное управление через радиоканал с MESH-технологией или оптоволокно. MESH-сеть объединяет роботов в группу, где каждый служит ретранслятором, значительно увеличивая дальность и устойчивость связи в условиях помех и сложного рельефа.

Таким образом, из машин может быть составлен некий «рой», что позволит одному оператору управлять несколькими аппаратами. Смена канала связи происходит автоматически. Разработчик уточнил, что количество переданных в зону специальной военной операции «Импульсов» исчисляется сотнями, и изделие активно запрашивается различными подразделениями.

Украина задействовала наземных боевых роботов на линии фронта
Украина задействовала наземных боевых роботов на линии фронта

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные медики активно обкатывают новых роботов для эвакуации раненых с поля боя. По словам врачей с фронта, такие машины уже неоднократно показывали себя с хорошей стороны в горячих зонах.

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Владимир Озеров
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