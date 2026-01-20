Бойцы СВО получили сотни универсальных роботов «Импульс»

Российские инженеры при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили многофункциональный наземный робототехнический комплекс «Импульс». Подразделения на СВО получили сотни таких роботов для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, обустройства блиндажей и окопов, а также для размещения вооружения, сообщает пресс-служба организации.

Презентация комплекса «Импульс». Видео © Telegram / Народный фронт

Комплекс способен нести на себе 500 кг полезной нагрузки и буксировать прицеп или автомобиль весом до 1,5 тонн. Он предназначен для доставки грузов, транспортировки вооружения и инженерных работ. Разработчики говорят, что основная мысль создания такой машины заключена в сохранении человеческой жизни.

«Импульс» поддерживает дистанционное управление через радиоканал с MESH-технологией или оптоволокно. MESH-сеть объединяет роботов в группу, где каждый служит ретранслятором, значительно увеличивая дальность и устойчивость связи в условиях помех и сложного рельефа.

Таким образом, из машин может быть составлен некий «рой», что позволит одному оператору управлять несколькими аппаратами. Смена канала связи происходит автоматически. Разработчик уточнил, что количество переданных в зону специальной военной операции «Импульсов» исчисляется сотнями, и изделие активно запрашивается различными подразделениями.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные медики активно обкатывают новых роботов для эвакуации раненых с поля боя. По словам врачей с фронта, такие машины уже неоднократно показывали себя с хорошей стороны в горячих зонах.