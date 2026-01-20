Госдума расширила правила применения наручников при конвоировании заключённых

Госдума приняла закон, расширяющий полномочия сотрудников Уголовно-исполнительной инспекции по использованию наручников при конвоировании. Документ, предполагающий, что заключённые вне спецтранспорта должны передвигаться только в наручниках, был одобрен во втором и третьем чтениях.

Согласно действующему законодательству, наручники применяются только при наличии оснований полагать, что осуждённый может совершить побег или причинить вред. Авторы поправок, внесённых правительством в октябре 2025 года, считают эту норму недостаточно жёсткой, особенно при перемещении больших групп заключённых по железнодорожным станциям. В пояснительной записке приводятся данные о сотнях тысяч осуждённых, ежегодно перевозимых по железной дороге.

Поправки также устанавливают перечень категорий осуждённых, к которым наручники будут применяться почти всегда вне камер. В этот перечень вошли осуждённые к пожизненному лишению свободы, за терроризм, организацию преступного сообщества и преступления против безопасности государства.

При этом закон запрещает применять наручники к женщинам вне спецтранспорта, за исключением случаев вооружённого сопротивления или группового нападения.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушения законодательства о майнинге. К примеру, теперь человек будет вынужден выплатить т 300 до 800 тысяч рублей за подобные действия в запрещённых для этого регионах.