В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушения при майнинге

В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за нарушение законодательства о майнинге. Инициаторами выступили депутаты во главе с председателем комитета по энергетике Николаем Шульгиновым. Документ размещён в электронной базе парламента.

Проект предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьёй, которая установит ответственность за майнинг в нарушение действующих правил — в том числе в регионах, где введён запрет на добычу криптовалют.

Согласно инициативе, за майнинг в запрещённых регионах гражданам может грозить штраф от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 300 до 800 тысяч рублей либо дисквалификация на срок от одного года до двух лет.

Самые жёсткие меры предлагаются для юридических лиц: штраф от 1 до 2 миллионов рублей с конфискацией оборудования. Альтернативная санкция — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, также с конфискацией оборудования.

Законопроект будет рассмотрен депутатами в установленном порядке.