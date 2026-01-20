ГП потребовала изъять в доход государства имущество экс-депутата ГД Вороновского

Генпрокуратура обратилась в суд с требованием изъять в доход государства экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, который подозревается в получении взятки. 12 февраля Центральный районный суд Сочи проведёт предварительное заседание по этому делу.

В картотеке суда указано, что конфискация может коснуться не только Вороновского. В качестве ответчиков по иску проходят 28 физических лиц, включая членов его семьи, а также компания НАО «Прогресс». В деле фигурируют и 19 юридических лиц в качестве третьих лиц.

Вороновский, избранный от Краснодарского края, лишился депутатской неприкосновенности на закрытом заседании Госдумы. Основанием стало возбуждение уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его подозревают в получении 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. После этого, в ноябре 2025 года, он сложил депутатский мандат.

На пленарном заседании Вороновский заявил, что будет доказывать свою невиновность, сотрудничать со следствием и не намерен скрываться. Он также сдал свой заграничный паспорт. До избрания в Госдуму он занимал пост заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах. Ранее суд арестовал Вороновского.