ГП потребовала изъять в доход государства имущество экс-депутата ГД Вороновского
Анатолий Вороновский. Обложка © Wikipedia / duma.gov.ru
Генпрокуратура обратилась в суд с требованием изъять в доход государства экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского, который подозревается в получении взятки. 12 февраля Центральный районный суд Сочи проведёт предварительное заседание по этому делу.
В картотеке суда указано, что конфискация может коснуться не только Вороновского. В качестве ответчиков по иску проходят 28 физических лиц, включая членов его семьи, а также компания НАО «Прогресс». В деле фигурируют и 19 юридических лиц в качестве третьих лиц.
Вороновский, избранный от Краснодарского края, лишился депутатской неприкосновенности на закрытом заседании Госдумы. Основанием стало возбуждение уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Его подозревают в получении 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. После этого, в ноябре 2025 года, он сложил депутатский мандат.
На пленарном заседании Вороновский заявил, что будет доказывать свою невиновность, сотрудничать со следствием и не намерен скрываться. Он также сдал свой заграничный паспорт. До избрания в Госдуму он занимал пост заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2019-2021 годах. Ранее суд арестовал Вороновского.
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