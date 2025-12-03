Суд заключил под стражу экс-депутата Госдумы Вороновского

Бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский арестован по делу о коррупции. За решёткой он пробудет как минимум до 11 января, сообщили в суде.

Экс-депутата Госдумы Вороновского заключили под стражу. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — рассказали в пресс-службе суда.