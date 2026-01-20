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Опубликовано 20 января, 18:08

Один человек погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

В Белгородской области ВСУ нанесли несколько ударов FPV-дронами: один мирный житель погиб, трое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшего», написал Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал автомобиль, водитель которого скончался на месте. В городе Шебекино мужчина получил баротравму и самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ; лечение он продолжит амбулаторно. В селе Головчино Грайворонского округа дрон повредил автомобиль, мужчина получил слепое осколочное ранение спины и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Во всех случаях транспортные средства оказались повреждены, оперативные службы продолжают работу на местах.

Мирный житель погиб после двойной атаки дронов ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб после двойной атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Ранее в городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Автомобиль жертвы полностью сгорел, а оперативные службы продолжают устанавливать личность погибшего.

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Милена Скрипальщикова
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