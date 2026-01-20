ПВО за три часа уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией

В течение трёх часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Как сообщило МО РФ, большая часть дронов была перехвачена над акваторией Азовского моря — 29 единиц.

Также цели уничтожались над территорией Краснодарского края (7 единиц), над Чёрным морем (7), над Республикой Крым (6), над Ростовской областью (2), над Белгородской и Курской областями (по одному БПЛА в каждой). Атака была успешно отражена на всех направлениях.

Ранее Life.ru писал, что над Чёрным морем заметили разведывательный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он приблизился к российскому побережью в районе Сочи, пролетев через Болгарию и Румынию.