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Опубликовано 20 января, 20:53

ПВО за три часа уничтожила 53 украинских беспилотника над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

В течение трёх часов, с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Как сообщило МО РФ, большая часть дронов была перехвачена над акваторией Азовского моря — 29 единиц.

Также цели уничтожались над территорией Краснодарского края (7 единиц), над Чёрным морем (7), над Республикой Крым (6), над Ростовской областью (2), над Белгородской и Курской областями (по одному БПЛА в каждой). Атака была успешно отражена на всех направлениях.

При атаке БПЛА по Белгородчине погиб помощник главы Грайворонского округа
При атаке БПЛА по Белгородчине погиб помощник главы Грайворонского округа

Ранее Life.ru писал, что над Чёрным морем заметили разведывательный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он приблизился к российскому побережью в районе Сочи, пролетев через Болгарию и Румынию.

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Артём Гапоненко
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