При атаке БПЛА по Белгородчине погиб помощник главы Грайворонского округа

В Белгородской области при ударе украинского беспилотника погиб помощник главы Грайворонского округа по безопасности Тимофей Тайлоков. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Тайлоков приехал на место атаки в село Головчино, где дрон нанёс удар по коммерческому объекту. Он осматривал последствия и помогал местным жителям, когда произошёл повторный налёт — второй БПЛА ВСУ атаковал парковку рядом с объектом.

«Тимофей Муроталиевич получил тяжёлые ранения. Врачи скорой помощи, которые прибыли на место, пытались сделать всё, что в их силах, но травмы оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Напомним, 20 января в Белгородской области зафиксировали несколько ударов FPV-дронов ВСУ. Один мирный житель погиб, трое получили ранения. В Головчино дрон повредил автомобиль, а мужчина получил слепое осколочное ранение спины. Его доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде.