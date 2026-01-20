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Регион
Опубликовано 20 января, 19:48

Энергообъекты, дома и автомобиль повреждены в результате атаки ВСУ на Белгород

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Над Белгородом и территорией Белгородского округа средствами противовоздушной обороны была отражена атака воздушных целей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших нет, однако в результате инцидента были повреждены объекты энергетического комплекса региона.

На одном из предприятий в Белгороде повреждены помещения и оборудование. Также в сёлах Никольское и Новая Нелидовка из-за падения обломков пострадали кровли частных домов, а в посёлке Дубовое повреждены навес и автомобиль.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о других последствиях уточняется», — уточнил глава области.

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Ранее в городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Автомобиль жертвы полностью сгорел.

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Артём Гапоненко
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