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Опубликовано 20 января, 17:55

За 4 часа ПВО сбила 60 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российская противовоздушная оборона за четыре часа уничтожила рекордное количество украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно сводке ведомства, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 60 украинских беспилотников самолётного типа. Наибольшее количество, 35 единиц, уничтожено над акваторией Азовского моря, ещё 16 — над территорией Республики Крым. По 6 и 3 дрона сбиты над Краснодарским краем и Белгородской областью.

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Ранее российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Воздушные цели были обнаружены и уничтожены в период с 09:00 до 16:00 по московскому времени над четырьмя регионами страны: 16 дронов сбито в воздушном пространстве Белгородской области, пять — над Астраханской областью, по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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