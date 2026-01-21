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Регион
Опубликовано 21 января, 06:17
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«‎Я стараюсь»: Трамп объяснил, почему не может остановить конфликт на Украине

Трамп объяснил, почему не может остановить конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сложности в завершении конфликта на Украине, объяснив их отсутствием готовности обеих сторон одновременно к мирному урегулированию. Как сообщает пресс-служба Белого дома, Трамп в ходе своего выступления заявил, что уже положил конец восьми войнам, отметив, что ни один другой глава не справлялся с подобной задачей.

«Я делаю это потому, что мне это даётся легко. И я делал это не ради Нобелевской премии. Я делал это потому, что спасаю множество жизней», — сказал президент.

Говоря о текущей ситуации, американский лидер подчеркнул, что предпринимает попытки урегулировать именно российско-украинский конфликт, но сталкивается с проблемой.

«Я пытаюсь урегулировать последний конфликт. Я пытаюсь решить вопрос России и Украины. И когда Россия готова Украина не готова. Когда Украина готова — Россия не готова. Но в среднем они теряют по 25 000 человек в месяц. И я стараюсь довести это дело до конца», — говорит Трамп.

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Напомним, что Дональд Трамп не раз высказывал готовность разрешить конфликт на Украине. Его обещания начали звучать ещё до начала предвыборной кампании. А после вступления в должность президент США утверждал, что сможет решить эту проблему «за 24 часа», однако в итоге ему пришлось отступить от своих заявлений. А в конце 2025 года Трамп подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию вступили в финальную фазу и «контуры» сделки уже очерчены. По его словам, большинство пунктов плана согласованы, однако один-два сложных вопроса ещё требуют обсуждения.

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Наталья Афонина
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