«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям <...> бригады спецназначения «Азов»*, — говорится в сообщении.

Кроме того, Армия России атаковала формирования егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады морпехов, бригады территориальной обороны и трёх бригад национальной гвардии. События разворачивались в районах населённых пунктов Артёмовка, Торецкое, Гришино, Белицкое, Удачное, Новопавловка (Донецкая Народная Республика, ДНР) и Новоподгородное, Фёдоровка (Днепропетровская область).