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Опубликовано 21 января, 09:30

Армия России нанесла поражение «Азову»* в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли поражение формированиям украинской бригады спецназначения «Азов»*. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям <...> бригады спецназначения «Азов»*, — говорится в сообщении.

Кроме того, Армия России атаковала формирования егерской, аэромобильной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригады морпехов, бригады территориальной обороны и трёх бригад национальной гвардии. События разворачивались в районах населённых пунктов Артёмовка, Торецкое, Гришино, Белицкое, Удачное, Новопавловка (Донецкая Народная Республика, ДНР) и Новоподгородное, Фёдоровка (Днепропетровская область).

Более 120 украинских боевиков пропали за два месяца после вступления в «Азов»*
Более 120 украинских боевиков пропали за два месяца после вступления в «Азов»*

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Никита Никонов
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